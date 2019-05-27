Полиция задержала отца подозреваемого в совершении взрыва в Лионе

ПАРИЖ, 27 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции задержали отца 24-летнего студента, подозреваемого во взрыве в пятницу на пешеходной улице в центре Лиона.

Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру.

Ранее полиция задержала основного подозреваемого в совершении взрыва. Им оказался житель города алжирского происхождения. Следом за ним были задержаны его родственники - мать и младший брат. Сестра подозреваемого была вызвана на допрос, в отношении нее каких-либо мер пока не применялось.

Таким образом, по этому делу в настоящий момент задержаны и помещены под стражу четыре человека.