В Японии усилят охрану школ и школьных маршрутов в связи с инцидентом в Кавасаки

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии намерено усилить охрану образовательных учреждений и школьных маршрутов в связи с инцидентом в городе Кавасаки, где во вторник мужчина с ножом напал на школьников. Об этом заявил глава японского ведомства Масахико Сибаяма.

"Мы занимаемся оперативным сбором информации об инциденте. Мы проведем работу, направленную на усиление охраны школ и школьных маршрутов", - приводит его слова агентство Kyodo.

По последним данным, 19 человек пострадали в результате инцидента в городе Кавасаки около Токио, где 50-летний мужчина напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. Из них три человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

По предварительным данным, злоумышленник находится в критическом состоянии. На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.