Премьер-министр Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил инцидент в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на группу детей.

Глава японского правительства подчеркнул, что случившееся вызывает у него боль и гнев.

"Этот инцидент вызывает у нас боль и гнев. Мы молимся за души погибших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - заявил он журналистам. Абэ также подчеркнул, что сделает все необходимое для защиты безопасности детей в стране, и отметил, что уже дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам усилить охрану школ и маршрутов, по которым школьники добираются до образовательных учреждений.