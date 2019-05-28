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Нападение на детей в парке Кавасаки

Премьер-министр Японии осудил нападение на детей в Кавасаки

Синдзо Абэ подчеркнул, что сделает все необходимое для защиты безопасности детей

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решительно осудил инцидент в городе Кавасаки, где во вторник вооруженный ножами мужчина напал на группу детей.

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Глава японского правительства подчеркнул, что случившееся вызывает у него боль и гнев.

"Этот инцидент вызывает у нас боль и гнев. Мы молимся за души погибших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - заявил он журналистам. Абэ также подчеркнул, что сделает все необходимое для защиты безопасности детей в стране, и отметил, что уже дал распоряжение соответствующим министерствам и ведомствам усилить охрану школ и маршрутов, по которым школьники добираются до образовательных учреждений.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоНападение на детей в парке Кавасаки
Нападение на детей в парке Кавасаки
Нападение на школьников в Японии. Главное
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