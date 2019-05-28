Данные о неисправности экстренно севшего в Иркутске Boeing не подтвердились

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Предварительная информация о неисправности Boeing авиакомпании "Северный ветер", который во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска, не подтвердилась, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика. Вылет воздушного судна из аэропорта Иркутска запланирован на 18:00 (13:00 мск).

"Благодаря слаженной работе экипажа воздушного судна было обнаружено подозрение на техническую неисправность и принято решение о вынужденной посадке с целью проведения дополнительных мер безопасности. По итогам проверки техническими специалистами неисправность не подтвердилась", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что летевший из Благовещенска в Москву совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска, по предварительным данным, из-за отказа высотомера. На борту находились 149 пассажиров. Никто не пострадал.