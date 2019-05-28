СМИ: подозреваемый во взрыве в Лионе проживал во Франции незаконно

ПАРИЖ, 28 мая. /ТАСС/. Подозреваемый в совершении взрыва 24 мая на пешеходной улице в центре Лиона находился во Франции незаконно. Об этом во вторник сообщил телеканал BFM со ссылкой источник, близкий к расследованию.

По данным телеканала, 24-летний алжирец в ходе допросов сообщил, что проводит уроки информатики в интернете, чтобы заработать на жизнь. Также отмечается, что в ходе проведенных обысков в доме подозреваемого не было найдено никаких материалов, подтверждающих его связь с какой-либо террористической организацией, однако были обнаружены химические вещества, которые можно использовать для изготовления взрывчатки.

Как подчеркивает телеканал, в настоящее время следствие проводит анализ технических устройств, принадлежавших мужчине.

Операция по задержанию прошла в понедельник после непродолжительной слежки, в тот момент, когда подозреваемый выходил из рейсового автобуса. Он не сопротивлялся и сразу сдался полиции. Следом за ним были задержаны его родственники - мать, отец и младший брат.