Задержанный в Вильнюсе шеф-редактор агентства Sputnik Литва прибыл в Ригу

РИГА, 28 мая. /ТАСС/. Шеф-редактор агентства Sputnik Литва Марат Касем, задержанный во вторник по прилете в Вильнюсский международный аэропорт из Москвы, прибыл в Ригу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил сам журналист.

"Меня задержали на шесть часов - с 10:00 до 16:00 (время совпадает с московским). Никаких документов мне предъявлено не было, было только сказано, что это связано с моей работой и моей деятельностью, с тем, что я якобы пропагандирую неправильные вещи про Литву", - рассказал он по прилете в Ригу. "Абсолютно очевидно, что мое задержание было связано с моей работой на российский государственный медиахолдинг. Это главная причина", - выразил уверенность он.

"Мне дали бумагу, в которой было написано, что я представляю угрозу национальной безопасности Литвы. Мне выдали эту бумагу, перевели ее на русский язык, и я ее подписал", - отметил он, добавив, что, согласно документу, ему запрещен въезд в Литву сроком на пять лет. "Мне было сказано, что я должен отправиться в страну, гражданином которой являюсь, и меня выслали в Ригу. Билет мне пришлось покупать самому", - рассказал он.

По словам Касема, его задержали в Вильнюсском международном аэропорту во время прохождения паспортного контроля. "Меня попросили отойти, вывели из очереди и отвели в какой-то подвал. Называлось все это беседой, хотя это был, конечно же, допрос. Причем допрос довольно настойчивый, но не было оказано какого-то грубого давления", - поделился журналист.

Касем рассказал, что во время допроса у него интересовались о его работе. "Спрашивали о моей деятельности, чем я занимаюсь, о том, какие у проекта Sputnik Литва дальнейшие планы. Конечно, вопросы относительно работы я не могу раскрывать по контракту не только им, но и любому другому человеку, поэтому на такие вопросы я, конечно же, не ответил", - сказал он.

"Мне было открытым текстом сказано, что их интересует Литва и литовцы, которые у нас работают, потому что это неправильно. Меня просили назвать их имена, а потом сказали, что все равно знают их имена. А я спросил, если вы их знаете, то зачем мне называть их имена. И, естественно, все эти вещи я не рассказал", - отметил он.