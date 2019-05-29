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Экстренно севший в Иркутске Boeing вылетел в Москву

Ранее воздушное судно совершило посадку из-за подозрения на неисправность

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", который во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за подозрения на неисправность, в ночь на среду вылетел в Москву. Об этом ТАСС сообщили в справочной иркутского аэропорта.

"Самолет вылетел в 03:58 в среду (22:58 вторника по мск)", - сказали в справочной.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс Благовещенск - Москва, совершил экстренную посадку в Иркутске из-за подозрения на неисправность. При обследовании воздушного судна информация об отказе высотомера не подтвердилась. На борту находились 149 пассажиров.

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