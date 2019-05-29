Bloomberg: пилот Ethiopian Airlines до падения Boeing призывал улучшить подготовку экипажа

ТАСС, 29 мая. Пилот авиакомпании Ethiopian Airlines, самолет Boeing 737 MAX которой потерпел крушение в марте, за несколько месяцев до трагедии призывал руководство перевозчика улучшить подготовку экипажа, чтобы предотвратить возможные катастрофы. Как сообщило в среду агентство Bloomberg , об этом говорится в переписке между пилотом Берндом Кай вон Хойсслином и его работодателями.

Согласно корреспонденции, вон Хойсслин в декабре обратился к руководству с призывом расширить тренировку экипажа на самолете Boeing 737 MAX, чтобы команда была лучше подготовлена к ситуациям, наподобие той, что произошла при крушении самолета аналогичной модели авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года. По его словам, "безусловно произойдет крушение", если пилоты, столкнувшиеся с некорректной работой системы контроля полета Boeing, одновременно получат, к примеру, предупреждение, что они летят слишком близко к земле.

Агентство отмечает, что, хотя крушение самолета Ethiopian Airlines произошло по-другому, вон Хойсслин действительно предсказал хаос, с которыми столкнулись пилоты во время крушения в марте. В обеих трагедиях пилоты безуспешно пытались справиться с автоматическими действиями системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности").

На 418 страницах корреспонденции пилота и руководства, полученной Bloomberg, вон Хойсслин также обратил внимание на несколько вопросов, которые связаны с техобслуживанием, отдыхом пилотов и эксплуатацией и которые, по его мнению, необходимо решить. При этом на данном этапе нельзя точно сказать, можно ли было предотвратить трагедию, если бы руководство авиакомпании прислушалось к призывам своего сотрудника. Вон Хойсслин ушел из компании в апреле. К своему заявлению об увольнении он приложил ранее отправленное обращение к компании с призывом улучшить тренировку экипажа, а также связанные с этим документы.

Глава Boeing Деннис Меленберг ранее признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.