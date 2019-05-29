СК возбудил дело после гибели ребенка из-за падения с кровати в московской больнице

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти девятимесячного ребенка, упавшего с кровати в одной из больниц в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве по факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело", - сказала Иванова. По данным следствия, в ночь с 12 на 13 мая младенец, находящийся на лечении в медицинском учреждении, упал с кровати и получил травму головы, от которой впоследствии умер. "Установлено, что ребенок спал вместе с мамой на взрослой кровати, несмотря на то, что палата была оборудована необходимой детской кроваткой", - отметила Иванова.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ сообщили, что ребенок был обеспечен специальной детской кроватью с высокими защитными бортами. "Несмотря на это, в ночь на 13 мая в присутствии матерей двух детей, находившихся на лечении в той же палате, ребенок упал с кровати матери. В связи с тяжелыми нарушениями свертываемости крови и прочности костей черепа на фоне цирроза печени ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении Минздрава. В министерстве пояснили, что девятимесячный пациент находился на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в связи с терминальной стадией цирроза печени и готовился к трансплантации этого органа.

"Мать ребенка была обеспечена условиями круглосуточного пребывания, включая полноценную взрослую кровать и питание <...> была подробно ознакомлена с правилами внутреннего распорядка и дала письменное информированное согласие, включавшее запрет на оставление ребенка на взрослой кровати", - подчеркнули в Минздраве. Для дальнейшего лечения ребенок был переведен в специализированное нейрохирургическое отделение Морозовской детской больницы, где был прооперирован и находился под наблюдением, однако 28 мая младенец умер.