СК возбудил дело в отношении женщины, бросившей детей в хостеле в Подмосковье

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следователи СК по Люберецкому району Подмосковья возбудили уголовное дело после обнаружения двух годовалых младенцев, оставленных в хостеле.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области, "по результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка")".

28 мая неизвестная женщина с двумя годовалыми детьми - мальчиком и девочкой - обратилась в один из хостелов в Котельниках для предоставления им спального места. После этого под предлогом взять паспорт из машины она вышла из здания и не вернулась. Сотрудники хостела обратились с сообщением в правоохранительные органы. Дети направлены в медучреждение до выяснения всех обстоятельств.

Сейчас устанавливается местонахождение женщины, оставившей детей, и ее возможных родственников.