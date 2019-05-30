СК возбудил дело после ЧП с батутом в Улан-Удэ

ТАСС, 30 мая. Уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, возбуждено после опрокидывания батута в столице Бурятии, в результате которого пострадали пять детей.

"Было возбуждено уголовное дело по данному факту", - сообщили ТАСС в следственном управлении СК по республике.

В распространенном ведомством сообщении отмечается, что "при осмотре конструкции зафиксировано, что батут крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Веревки оборваны".

В четверг в центре Улан-Удэ ветер снес батут, вследствие чего пять детей получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.

Как сообщили агентству в администрации ТЦ "Дом торговли", рядом с которым располагался батут, им владела компания ООО "Восток-сервис". "У них обширный вид деятельности, они арендовали у нас [территорию], первый год работают", - сказал собеседник агентства.