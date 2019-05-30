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"Аэрофлот" в полдень отправит в Грозный пассажиров вернувшегося в Шереметьево самолета

В авиакомпании сообщили, что пассажиры полетят на другом воздушном судне
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пассажиры рейса Москва - Грозный, чей самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика пожаротушения, отправятся в место назначения в полдень. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Аэрофлота".

Ранее в четверг самолет Airbus A320, выполнявший рейс SU1498 Москва - Грозный, вернулся в аэропорт Шереметьево. Посадка прошла штатно.

"После замены воздушного судна пассажиры будут отправлены в Грозный. Планируемое время вылета - 12:00. Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам авиакомпании", - говорится в сообщении пресс-службы.

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