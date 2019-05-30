Судьбу поврежденного взрывом газа дома в Ростовском области решат в ближайшие дни

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Власти Каменского района Ростовской области, где 12 мая произошел взрыв бытового газа в жилом многоквартирном доме, в ближайшее время получат заключение о состоянии дома. Решение о сносе или восстановлении дома примут на основании этого заключения, сообщил в четверг ТАСС глава администрации района Владимир Шевченко.

"Экспертное заключение должны получить сегодня, на основании этого решения комиссия готовит заключение и обращение в адрес губернатора по выделению средств на компенсацию для покупки жилья", - сказал он, отметив, что 13 жильцов пока остаются в пункте временного размещения.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали мужчина и женщина. В больнице города Каменск-Шахтинский уточнили, что их состояние улучшилось, оба переведены в общее отделение. По прогнозам врачей, в ближайшее время их могут выписать.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел в ночь на 12 мая. В результате происшествия погибли двое - мужчина и ребенок 2010 года рождения. Взрыв обрушил кровлю здания на площади 50 кв. м, повредил семь квартир, три из которых разрушил. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, компенсации также предоставят пострадавшим и утратившим имущество жильцам.