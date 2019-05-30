СК возбудил дело после гибели спортсмена молодежной сборной под катером в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после инцидента в Невской губе Финского залива в Санкт-Петербурге, когда под скоростной катер "Метеор" попал 18-летний спортсмен на финдсерфинге, в результате чего он погиб, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент в акватории Невской губы произошел в понедельник днем. По данным МЧС, в районе дома номер 37 по Морской набережной под катер попал спортсмен-серфингист. Позже в группе в социальной сети "ВКонтакте" петербургская школа парусного спорта "Крестовский остров" сообщила, что в результате инцидента погиб член молодежной сборной России, кандидат в мастера спорта по виндсерфингу Артем Акимов, который обучался в школе.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения "СШ по парусному спорту "Крестовский остров" своих обязанностей, повлекших смерть человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

Назначена судебная экспертиза, следователи опросили очевидцев инцидента, капитана, пассажиров и команду катера.