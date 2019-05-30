Австрия направила в Венгрию водолазов для поиска пропавших после крушения катера на Дунае

ВЕНА, 30 мая. /ТАСС/. По запросу Венгрии для оказания помощи в поисково-спасательной операции после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште направлены 10 водолазов подразделения специального назначения австрийской полиции "Кобра". Об этом сообщили в четверг в МВД Австрии.

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"Три отделения в составе 10 водолазов подразделения "Кобра" направлены в Будапешт для оказания помощи венгерским коллегам. Водолазы будут оказывать помощь в поиске пропавших пассажиров", - отметили в пресс-службе МВД.

Австрийские специалисты были направлены по запросу Венгерского ситуационного центра при катастрофах.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух катеров. Один из них, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся. По последним данным, семеро погибли, семеро спасены, 21 числится в списке пропавших без вести. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Будапеште, граждане России не пострадали в инциденте.