Москалькова может направить представителя на суд по жалобе защиты Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой может быть направлен на заседание Мосгорсуда 13 июня, на котором будет рассматриваться апелляция защиты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на приговор Пресненского суда. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель пресс-службы омбудсмена.

По ее словам, к Москальковой часто обращаются адвокаты в защиту прав тех, кто находится под стражей.

"Как правило, уполномоченный всегда идет навстречу таким запросам. Если такое обращение к нам в аппарат поступит, руководство примет решение о направлении сотрудника, то сотрудник незамедлительно будет направлен", - сказала собеседница агентства.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что защита футболиста просит Москалькову направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании 13 июня в Мосгорсуде и обратиться к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой с письмом о нарушениях прав футболистов.

По словам адвоката, в апелляционных жалобах защитников обращается внимание на то обстоятельство, что судом первой инстанции допущена судебная ошибка, повлекшая незаконное осуждение лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Бушманов отметил, что есть основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи.