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Расследование взрыва на пешеходной улице в Лионе

СМИ: подозреваемому по делу о взрыве в Лионе предъявили обвинения

Мужчина признался, что изготовил бомбу и оставил ее возле кафе на пешеходной улице

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Французские следственные органы предъявили обвинения в совершении теракта подозреваемому в организации взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

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По его данным, задержанному - 24-летнему Мохамеду Хишему М. - предъявили обвинения по статьям "Покушение на убийство путем совершения теракта", "Организация преступления с террористической целью", "Изготовление и перевозка взрывного устройства в целях осуществления теракта". Он будет находится под стражей до суда.

На допросе мужчина признался, что изготовил бомбу и оставил ее возле кафе на пешеходной улице в центре города. Он также заявил, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В его компьютере следователи обнаружили поисковые запросы о радикальном исламе и изготовлении бомб с дистанционным взрывателем.

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