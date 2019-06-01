Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, перевозил людей незаконно

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Водитель микроавтобуса, который в пятницу попал в ДТП в Приамурье, перевозил людей незаконно. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям водителя микроавтобуса на предмет соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, так как по полученным сведениям данная деятельность им осуществлялась без необходимых разрешительных документов", - говорится в сообщении.

Авария произошла 31 мая. Водитель УАЗа в месте проведения дорожных работ на трассе Чита - Хабаровск врезался в остановившийся микроавтобус. Тот перевернулся. На месте погибла женщина, по данным следствия, пассажирка автобуса. Десять человек, включая четверых детей, получили травмы разной степени тяжести.

Водитель УАЗа был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.