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ДТП с поездом и грузовиком в Адыгее произошло на нерегулируемом переезде

В результате аварии водитель грузовика получил черепно-мозговую травму
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© Пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте

МАЙКОП, 1 июня. /ТАСС/. Авария с поездом в Адыгее, по предварительным данным, произошла на нерегулируемом переезде. До ДТП грузовик Mazda сбил три опоры линий электропередачи, сообщили ТАСС в краснодарском линейном управлении МВД на транспорте.

"Авария произошла на нерегулируемом переезде. Грузовой автомобиль Mazda сбил три опоры линий электропередачи и врезался в пассажирский поезд. Пассажиры за помощью не обращались", - сказали в ведомстве. По данным МВД, водитель грузовика получил черепно-мозговую травму.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили, что пассажиры загоревшегося вагона отправлены в Краснодар автобусами. "189 пассажиров автобусами отправлены в Краcнодар", - сказал собеседник.

Авария произошла в субботу в 14:57 на перегоне Шеджий - Энем-2 в Краснодарском крае. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск. В результате столкновения произошло возгорание автомобиля. Также горел один из вагонов поезда, пожар уже потушили. В связи с ДТП ожидаются задержки пассажирских поездов.

В новость в 17:15 мск добавлена информация пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги

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РоссияАдыгея
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