Бастрыкин направил в Дзержинск криминалистов центрального аппарата СК

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Дзержинск Нижегородской области криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин взрыва на заводе "Кристалл". Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи при осмотре места происшествия с применением новейшей криминалистической техники и проведения необходимых следственных действий в Дзержинск на место взрывов на территории одного из заводов направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета", - сказала она.

По данным СК, на территории завода произошло несколько взрывов техногенного характера. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

Следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия после завершения работы спасателей.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что взрыв произошел в одном из цехов, где хранилась готовая продукция - боеприпасы, включая авиабомбы. По словам источника, основная версия ЧП - нарушение техники безопасности. "По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы. Это сейчас проверяется", - сказал источник.

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