Бастрыкин направил в Дзержинск криминалистов центрального аппарата СК

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Дзержинск Нижегородской области криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин взрыва на заводе "Кристалл". Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи при осмотре места происшествия с применением новейшей криминалистической техники и проведения необходимых следственных действий в Дзержинск на место взрывов на территории одного из заводов направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета", - сказала она.
По данным СК, на территории завода произошло несколько взрывов техногенного характера. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").
Следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия после завершения работы спасателей.
Ранее источник в силовых структурах сообщил, что взрыв произошел в одном из цехов, где хранилась готовая продукция - боеприпасы, включая авиабомбы. По словам источника, основная версия ЧП - нарушение техники безопасности. "По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию, в результате чего начались взрывы. Это сейчас проверяется", - сказал источник.
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