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Ространснадзор приступил к расследованию ЧП на железной дороге в Адыгее

На перегоне Шенджий - Энем-2 столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ространснадзор приступил к расследованию происшествия на железнодорожном переезде в Адыгее. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По предварительной информации, 1 июня около 14:57 на перегоне Шенджий - Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем - Горячий ключ на регулируемом переезде, не обслуживаемом дежурным работником, произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Адлер - Нижневартовск, с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.

В результате столкновения не произошло схода вагонов, но произошло возгорание автомобиля и железнодорожного подвижного состава. Кроме того, установлено повреждение шести опор контактной сети.

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РоссияАдыгея
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