Власти Дзержинска опровергли сведения о минированиях ТЦ в городе после взрывов на заводе

ТАСС, 1 июня. Власти Дзержинска Нижегородской области опровергли появившиеся в социальных сетях сведения о якобы минировании торговых центров в городе на фоне взрывов на заводе ГосНИИ "Кристалл". Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы администрации Дзержинска.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"На фоне ЧП на ГосНИИ "Кристалл" в городе начали распространяться не соответствующие действительности сведения о минировании торговых центров. Просим вас соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию, которую распространяет администрация Дзержинска и правительство Нижегородской области", - отмечается в сообщении.

В субботу в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. По последним данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 79 человек. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

По данным Следственного комитета (СК РФ), возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в город криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин инцидента.