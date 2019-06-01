Власти Нижегородской области сообщили, что число пострадавших в Дзержинске может вырасти

ТАСС, 2 июня. Власти Нижегородской области предполагают, что пострадавших в результате взрывов в городе Дзержинске может оказаться больше. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В результате ЧС в медучреждения обратились 84 человека. Мы ожидаем, что количество может увеличиться", - сказал он. Никитин также уточнил, что с территории предприятия были эвакуированы 28 человек.

"Из этих 84 человек с травмами средней тяжести и в тяжелом состоянии - 16 человек. Один - в тяжелом состоянии, 15 человек - в состоянии средней тяжести. Всем им оказана надлежащая медицинская помощь, они находятся сейчас в стационаре. Угрозы жизни и здоровью этих жителей нет", - пояснил губернатор.