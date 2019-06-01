В пострадавших детсадах и школах Дзержинска за сутки заменят все выбитые стекла

"Что касается объектов социальной сферы, пострадало около 70 детских садов, 31 школа. Никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла, поэтому необходимо срочно все действия по их замене осуществить. Поставлена задача сделать это в ближайшие сутки, такая работа будет организована", - сказал он.

ТАСС, 2 июня. Окна в 70 детских садах и 31 школе были выбиты при взрывах на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, в ближайшие сутки будут вставлены новые стекла. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Глеб Никитин, который находится в оперативном штабе на месте происшествия.

Никитин добавил, что в поселке Пыра полностью восстановили энергоснабжение.

"Лишилось энергоснабжения население поселка Пыра, также были и в других районах перебои с электроснабжением. Также было в кратчайшие сроки обеспечено электроснабжение по вспененной схеме. Десять генераторов было поставлено, было обеспечено электроснабжение по временной схеме. Сейчас на комиссии мы констатировали, что произошло полностью восстановление электроснабжения поселка по постоянной схеме, этот вопрос решен", - сказал он.

В субботу в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена.

По данным Следственного комитета (СК РФ), взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

По последним данным Минздрава РФ, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.