Волонтеры убирают стекла в школах и детсадах после взрывов в Дзержинске

ТАСС, 2 июня. Около 200 волонтеров, в том числе старшеклассники, убирают мусор и стекла в школах и детских садах Дзержинска после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"В настоящий момент около 200 волонтеров, понимая, насколько сейчас сложная ситуация, проводят уборку в школах и детских садах. Среди них есть даже старшеклассники, которые захотели помочь городу", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за взрывов в Дзержинске повреждены 914 окон в 309 жилых домах, а также 131 окно в 32 школах.

В субботу в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. После ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы 16. По информации Следственного комитета РФ, взрывы носили техногенный характер.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также на безопасных технологиях их производства.