Россияне не пострадали при столкновении судов в Италии

ТАСС, 2 июня. Граждан РФ среди пострадавших при столкновении круизного лайнера MSC Opera с небольшим прогулочным катером River Countess у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка нет. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в генеральном консульстве РФ в Милане.

"По данным больницы [куда были доставлены пострадавшие], россиян среди них нет", - указали в российском дипломатическом представительстве.

Ранее газета La Repubblica информировала, что по меньшей мере пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера и прогулочного катера у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка. По данным компании-оператора MSC Opera, на лайнере произошел отказ двигателя, после чего он был взят на швартовку двумя буксирами. Однако буксировочный трос оторвался, в результате чего произошло столкновение с пристанью и прогулочным катером River Countess. На борту катера находились 130 человек.

По данным местных СМИ, четыре человека были госпитализированы с легкими травмами в результате инцидента.

Власти Венеции обещали, что проход круизных лайнеров вблизи площади Святого Марка будет окончательно запрещен. Проблема крупных туристических лайнеров, заходящих в Венецию, стоит давно, но до сих пор решить ее окончательно не удавалось.