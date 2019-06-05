Полиция возбудила дело в отношении "Скай Тревел" из-за обмана туристов

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Полиция Владивостока возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении туристической компании "Скай Тревел", чьи клиенты не смогли вылететь по приобретенным в компании билетам на самолет, сообщает в среду на своем сайте УМВД по Приморскому краю.

Как ранее сообщал Ростуризм, компания "Скай Тревел" продавала авиабилеты по цене в среднем на 20% ниже рыночной, что, по данным ведомства, является признаком финансовой пирамиды. С конца апреля по начало мая этого года сотни человек не смогли вылететь по этим билетам из Владивостока.

"Всего от действий туристической фирмы пострадали 187 граждан. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 4,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила полиция.

Как сообщалось ранее, при содействии департамента туризма Приморья компания начала возврат средств пострадавшим.