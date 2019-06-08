Адвокат сообщил, что следствие будет просить суд о продлении срока задержания Голунова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следствие будет просить Никулинский суд Москвы о продлении срока задержания корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста.

"Следователь запрещает госпитализацию Ивана в больницу. Собирается ехать с ним в суд и ходатайствовать о продлении задержания на 72 часа", - сказал Чиков.

Ранее, по словам юриста, врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в отделение полиции, где находится Голунов, диагностировали у него подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематому и "настаивают на немедленной госпитализации".

Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист. По месту его проживания были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств").

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Вину он не признает. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.

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