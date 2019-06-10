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Дело против журналиста Ивана Голунова

Прокуратура и Служба собственной безопасности МВД проверят дело журналиста Голунова

Зампредседателя столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что результатов проверки в ОНК пока не видели

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Московская прокуратура, а также Служба собственной безопасности МВД РФ проведут проверку уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС в понедельник сообщила заместитель председателя столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

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"Как мне сказали, проверка началась. Ее ведут Служба собственной безопасности МВД РФ и прокуратура, но результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени", - сказала она.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщал, что результаты проверки, проводимой Службой собственной безопасности МВД РФ, будут известны в конце начавшейся 10 июня недели.

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