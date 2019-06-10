Хинштейн: передача дела в СК не свидетельствует о виновности или невиновности Голунова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Передача уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова из МВД в СК не говорит о его виновности или невиновности. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

По его словам, это сделано, чтобы было проведено объективное и независимое расследование.

"Только что прокуратурой Москвы подписано постановление о передаче уголовного дела из ГСУ ГУ МВД по Москве в ГСУ СК по Москве, но это не говорит о невиновности Ивана Голунова. Это сделано для того, чтобы было проведено объективное расследование", - сказал он.

Также на своей странице в Twitter Хинштейн отметил, что "само постановление не означает, что дело уже передано физически из рук в руки. Это уже технический процесс. Главное, что вынесено процессуальное решение".

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко опровергла факт передачи уголовного дела. "Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало", - сказала она.