ОНК просит УФСИН по Москве освободить Голунова из-под домашнего ареста как можно быстрее

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы просит столичное управление ФСИН освободить журналиста "Медузы" Ивана Голунова из-под домашнего ареста как можно скорее. Об этом сказано в письменном обращении членов комиссии к руководителю московского УФСИН Сергею Морозу, текст которого ТАСС передал секретарь ОНК Иван Мельников.

В обращении высказана просьба "оказать содействие в приеме документов о прекращении уголовного преследования [Голунова] непосредственно сотрудниками ФСИН, которые его охраняют, и незамедлительном освобождении Голунова из-под домашнего ареста как можно скорее".

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Обвинения с него сняты, 11 июня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.