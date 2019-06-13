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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Посольство РФ в Иране подтвердило спасение 11 россиян с загоревшегося танкера

Никто из них не пострадал, отметили в диппредставительстве
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© EPA-EFE/STRINGER

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Спасенные с загоревшегося в Оманском заливе танкера 11 россиян не пострадали при пожаре. Об этом сообщили ТАСС в четверг в посольстве России в Иране.

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"С танкера эвакуировано 11 российских граждан. Они находятся в порту Джакк на юге Ирана. Это десять мужчин и одна женщина. С ними все в порядке, никаких травм нет, вреда здоровью не причинено", - сказали в дипмиссии.

"На данный момент связаться с ними не удается, так как у них отсутствуют мобильные телефоны. Будем стараться выйти с ними на контакт и думать о том, что делать дальше", - добавил собеседник.

В посольстве отметили, что иранские власти оформляют документы для временного пребывания моряков. Позднее они смогут вернуться на родину.

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ИранРоссияНападение на танкеры в Оманском заливе
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