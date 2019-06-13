Суд оштрафовал участника несанкционированной акции в поддержку Голунова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в четверг вынес первое постановление в отношении участника несанкционированной акции протеста в Москве 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, оштрафовав задержанного на 150 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Постановлением Таганского районного суда Москвы от 13 июня 2019 года Стеблин Вячеслав Борисович признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей", - сообщили в пресс-службе.

Акция 12 июня

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили, что в несанкционированной акции 12 июня участвовали около 1,2 тыс. человек. За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), задержаны более 200 человек.

Акция планировалась до освобождения Голунова и до заявления министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева о невиновности журналиста. Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, и он был освобожден. Голунов отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества журналисту подкинули.