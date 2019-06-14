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Движение по улице Пречистенка полностью перекрыто из-за пожара

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда и не создавать помех пожарно-спасательной технике

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС /. Движение в Москве по улице Пречистенка полностью перекрыто из-за пожара. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Движение полностью перекрыто от Зубовской площади до Кропоткинского переулка", - сказал собеседник агентства.

На улице Пречистенка горит крыша здания. По словам источника в экстренных службах, пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности.

Ранее в столичном управлении МЧС обратились к автовладельцам с просьбой по возможности объезжать улицу Пречистенка. "На улице Пречистенка в районе д. 36 проводятся аварийно - спасательные работы, выбирайте заранее пути объезда, не создавайте помех работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике", - сообщили в московском главке.

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