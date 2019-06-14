Ликвидирован пожар в историческом здании на Пречистенке

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пожар в историческом здании на улице Пречистенке в центре Москвы полностью потушен, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В 11:47 мск - ликвидация пожара", - сообщили в столичном МЧС.

Информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, его площадь составила 200 кв. м.

Как сообщил журналистам начальнике Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения пожара на соседнее здание. "Горевшее здание было на реконструкции, пострадавших нет", - сказал он. По его словам, причины пожара сейчас устанавливают специалисты. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что, по одной из версий, возгорание возникло вследствие нарушений техники безопасности.

Согласно данным из открытых источников, по адресу: Пречистенка, 36, строение 1, располагается памятник архитектуры, жилой дом Наумовых-Волконских. С 1926 года в здании размещается библиотека имени Н. К. Крупской. С конца 1960-х годов в здании размещалась мастерская реставратора Саввы Ямщикова.

В новость были внесены изменения (12:05 мск) — добавлен 4-й абзац.