Пострадавшая в ДТП под Воронежем девочка находится в состоянии средней степени тяжести

ТАСС, 15 июня. Пострадавшая в результате ДТП в Воронежской области десятилетняя девочка госпитализирована, ее состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах региона.

По данным полиции, в результате столкновения погибли восемь человек, в живых осталась только десятилетняя девочка.

"Девочка благополучно доставлена в детскую областную клиническую больницу №2. Она пришла в сознание, назвала, как ее зовут, возраст. Сейчас ее осматривают, состояние предварительно оценивается, скорее, как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у ребенка черепно-мозговая травма, ушибы мягких тканей, есть подозрение на перелом двух голеней. "Но она в сознании, дышит, витальные функции стабильные", - добавил он.

Лобовое столкновение Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter произошло в субботу вечером на 59-м километре дороги Воронеж - Луганск в Хохольском районе Воронежской области. По предварительным данным, водитель Ford не справился с управлением и выехал на встречную полосу.