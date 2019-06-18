Губернатор Свердловской области сообщил, что экс-глава СвЖД Миронов совершил суицид

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Бывший глава Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов, который подозревается в получении взятки, совершил самоубийство. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.

"Вчера не стало бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Юрьевича Миронова. Он свел счеты с жизнью. <…> Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений", - написал Куйвашев.

Миронов был назначен начальником СвЖД в апреле 2011 года.

В конце 2018 года его задержали по подозрению в получении взятки, было возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере". По данным источника в экстренных службах Свердловской области, размер взятки составил около 700 тыс. рублей. 14 декабря 2018 года суд заключил Миронова под арест, впоследствии мера пресечения была изменена на домашний арест. 12 июня Миронов был отпущен из-под домашнего ареста под залог в 5 млн рублей.