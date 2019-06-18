{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генконсульство РФ: данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет

Магнитуда подземных толчков составила 6,8

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Данных о гражданах РФ, которые могли пострадать в результате сильного землетрясения магнитудой 6,8 в Японии, на данный момент нет. Об этом сообщили ТАСС в российском генконсульстве в Ниигате.

"Достаточно сильное землетрясение ощущалось в префектурах Ниигата, Ямагата, Тояма и Исикава. Данных о пострадавших россиянах нет, мы отслеживаем ситуацию. Никаких эвакуационных мер в отношении сотрудников дипмиссии не принималось. Среди них также нет пострадавших", - сказал по телефону генконсул РФ в Ниигате Михаил Сергеев.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Ямагата, а очаг залегал на глубине около 10 км под океанским дном.

Национальное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами в прибрежных районах префектур Ямагата, Ниигата и Исикава. Высота волн может составить до 1 м.

Теги
ЯпонияРоссия
Пятеро детей пострадали в ДТП под Калининградом
Ни один ребенок не был пристегнут ремнями безопасности
Читать полностью