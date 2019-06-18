Генконсульство РФ: данных о пострадавших при землетрясении в Японии россиянах нет

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Данных о гражданах РФ, которые могли пострадать в результате сильного землетрясения магнитудой 6,8 в Японии, на данный момент нет. Об этом сообщили ТАСС в российском генконсульстве в Ниигате.

"Достаточно сильное землетрясение ощущалось в префектурах Ниигата, Ямагата, Тояма и Исикава. Данных о пострадавших россиянах нет, мы отслеживаем ситуацию. Никаких эвакуационных мер в отношении сотрудников дипмиссии не принималось. Среди них также нет пострадавших", - сказал по телефону генконсул РФ в Ниигате Михаил Сергеев.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Ямагата, а очаг залегал на глубине около 10 км под океанским дном.

Национальное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами в прибрежных районах префектур Ямагата, Ниигата и Исикава. Высота волн может составить до 1 м.