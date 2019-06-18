Организатор нападения на бизнесмена получил шесть лет колонии в Татарстане

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Суд в Бугульме приговорил организатора нападения на дом предпринимателя Евгения Деданина к шести годам колонии строгого режима, а также признал виновными двух его сообщников, убитых бизнесменом при самообороне, сообщило во вторник журналистам МВД Татарстана.

"Во вторник суд Бугульминского района Республики Татарстан признал виновными в совершении преступления Ивана Нетроголова и Владислава Колоярцева. Андрею Климанову определена мера наказания в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Нападение произошло в сентябре 2018 года. В дом бизнесмена Деданина ворвались двое грабителей в масках. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и знакомого. Хозяину дома удалось освободиться и зарезать нападавших ножом.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли огнестрельное оружие, которое принадлежало Нетроголову. Личность второго участника нападения также установили, им оказался Колоярцев. Было возбуждено уголовное дело о разбое и установлена личность сообщника нападавших, им оказался Климанов.

В ходе расследования он признал только знакомство с участниками нападения и отрицал свою причастность к нему, но следствие собрало доказательства того, что он был организатором преступления. Именно он продумал детали нападения, а также лично руководил им, находясь неподалеку от места преступления.

В сентябре 2018 года прокуратура Татарстана отменила решение следователя о возбуждении дела в отношении Деданина, так как посчитала, что он действовал в условиях необходимой обороны.