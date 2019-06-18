СМИ: небольшой подъем уровня воды зафиксирован у побережья Ниигаты после землетрясения

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,8, которое произошло во вторник в Японском море привело к повышению уровня приливных волн примерно на 40 см в префектуре Ниигата. Об этом сообщил телеканал NHK .

Никакого ущерба не зафиксировано. Высота волн, по прогнозам, могла достигать 1 м.

На данный момент в специальных эвакуационных центрах, оборудованных в общественных учреждениях Ниигаты, находятся около 500 человек, которые покинули свои дома в прибрежной зоне.

В Ниигате и соседней префектуре Ямагата без света остались около 9,2 тыс. домов. В этих же префектурах приостановлено движение скоростных экспрессов "синкансэн", а также обычных поездов на ряде направлений. Никаких внештатных ситуаций на расположенной в Ниигате остановленной АЭС "Касивадзаки-Карива" не зафиксировано.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Ямагата, а очаг залегал на глубине около 10 км под дном Японского моря.