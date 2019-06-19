Суд оставил в силе арест гендиректора крупнейшего в РФ производителя урана

ЧИТА, 19 июня. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте генерального директора Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО) Александра Глотова. Об этом сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

В конце мая стало известно о задержании Глотова по подозрению в получении взятки в крупном размере. 30 мая Краснокаменский районный суд заключил его под стражу на два месяца.

"Забайкальский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката генерального директора публичного акционерного общества "ППГХО" Александра Глотова на постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28 июля включительно и отказал в удовлетворении жалобы и ходатайства адвоката об избрании иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, оставив решение суда первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении.

ППГХО - крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, оно расположено в городе Краснокаменске Забайкальского края. Глотова подозревают в получении взяток от депутата совета Краснокаменска, директора фирмы "Аргуньсервистранс" Орхана Пашаева, который заключил с ППГХО договор на поставку питания для работников. На время расследования Глотов отстранен от исполнения своих обязанностей, и.о. генерального директора ППГХО стал главный инженер предприятия Иван Киселев.

Компания "Аргуньсервистранс" в 2017 году выиграла тендер на поставку продуктов на ППГХО и с тех пор, по информации сайта госзакупок, получила на закупках горно-химического объединения 258 млн рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД, за победу при проведении тендера гендиректор уранодобывающего предприятия потребовал ежемесячно передавать ему по 500 тыс. рублей. Почти за полтора года Глотов, по предварительным данным, получил от предпринимателя 8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники экономической безопасности УМВД России по Забайкальскому краю и регионального УФСБ.