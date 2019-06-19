После ДТП с автобусом на Кубани госпитализировали троих человек

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Три человека, среди которых один подросток, госпитализированы после столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля в Северском районе на Кубани, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Три человека госпитализированы, среди них один подросток", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, по данным полиции, после ДТП на осмотр в больницу отправили десять человек, в том числе детей. Местные власти сообщили ТАСС, что всего пострадали 17 человек, большинство из них получили легкие травмы, состояние троих оценивалось как средней степени тяжести.

По данным полиции, инцидент произошел на 43-м км трассы Краснодар - поселок Верхнебаканский: водитель автобуса допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком. Автобус следовал по маршруту 546 (поселок Ахтырский - Краснодар).