Utair попросила отклонить иск пассажира рейса Москва - Сочи, загоревшегося при посадке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Представитель авиакомпании Utair в среду попросил Нагатинский суд Москвы отклонить иск о компенсации около 2,8 млн рублей пассажира самолета Москва - Сочи, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в реку и загорелся. Об этом ТАСС сообщил представитель истцов, управляющий партнер организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.

"На судебном заседании представитель авиакомпании сообщил, что 100 тысяч рублей, перечисленных клиенту без его ведома в качестве моральной компенсации, более чем достаточно. На этом основании представитель авиакомпании просил отказать в удовлетворении исковых требований", - сказал юрист.

Истец просит взыскать с авиакомпании 340 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный вред здоровью, 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 30 тысяч рублей за испорченные вещи. В иске отмечается, что после авиапроисшествия пассажиру пришлось выбираться ночью из горящего самолета, что нанесло ему значительный моральный ущерб.

После заявления сторон суд отложил слушания на 16 июля, дав сторонам время на сбор доказательств. В связи с тем же инцидентом еще трое пассажиров подали иск в Истринский суд Московской области, они просят взыскать в общей сложности 10 млн рублей за моральный вред, 1,47 млн рублей за причинный вред здоровью и 225 тысяч за испорченные вещи.

В ночь на 1 сентября 2018 года самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший рейсом Москва - Сочи, выкатился со взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту лайнера находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы. Погиб сотрудник аэропорта, который помогал эвакуировать людей - у него случился сердечный приступ. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").

ТАСС пока не располагает официальным комментарием авиакомпании.