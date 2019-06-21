Дело возбудили в Хабаровске после заражения семьи паразитами из-за "лечения" личинками

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, после заражения семьи трихинеллезом в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении на сайте.

Женщина приобрела в интернете препарат, содержащий взвесь живых личинок трихинелл. При помощи него она планировала вылечить хроническое заболевание. Женщина употребила препарат, а также дала его 15-летней дочери.

Состояние их здоровья вне опасности, уточняется в сообщении. В одной из городских больниц Хабаровска ТАСС ранее в пятницу сообщали, что в больницу поступили трое членов семьи. Их уже выписали, они получают амбулаторное лечение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе изготовителя и продавца продукции. Также будет установлено, приобретался ли данный препарат другими гражданами.

Трихинеллез - паразитарное заболевание, возбудителем которого являются мелкие, невидимые невооруженным глазом личинки круглого гельминта трихинеллы. Заболевание сопровождается лихорадкой, отеком век и лица, воспалением мелких кровеносных сосудов, болями в мышцах, появлениями кожной сыпи. При тяжелом протекании болезни наблюдаются осложнения в работе внутренних органов.