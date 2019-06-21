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СК возбудил уголовное дело после схода вагонов с углем в Нижегородской области

ТАСС, 21 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после того, как в четверг шесть вагонов с углем сошли с рельсов в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

20 июня на перегоне Тарталей - Каменище сошли с рельсов шесть вагонов с углем. В результате инцидента никто не пострадал. ЧП вызвало задержку поезда сообщением Казань - Санкт-Петербург. Движение на участке железной дороги было восстановлено ранним утром 21 июня.

"По факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - указано в сообщении.

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РоссияНижегородская область
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