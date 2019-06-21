В Госдуме заявили, что прокуратура вынесла представление ГУ МВД Москвы по делу Голунова

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы выявила многочисленные нарушения закона по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова и вынесла соответствующее представление столичному ГУ МВД. Об этом сообщил в пятницу ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"В связи с моим обращением в адрес прокуратуры была проведена проверка, которая вскрыла многочисленные нарушения закона в деле Голунова, в том числе в части нарушений законодательства об оперативно-разыскной деятельности (ОРД)", - сказал парламентарий. "В адрес ГУ МВД России по городу Москве внесено объемное представление с требованием устранить эти недостатки и наказать виновных", - подчеркнул он. Хинштейн не стал конкретизировать информацию о нарушениях, пояснив, что она является секретной, поскольку касается ОРД.

При этом депутат выразил недоумение в связи с опубликованным ранее в пятницу заявлением ГУ МВД Москвы о том, что нарушения в деле Голунова были выявлены подразделениями собственной безопасности главка. "Допускаю, что помимо тех многочисленных нарушений ОРД, вскрытых прокуратурой, есть и другие. Но очевидно, что первоисточником обнаружения нарушений закона является именно прокуратура города", - указал он.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС сообщили, что "в ходе предварительного расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков), по которому ранее было прекращено уголовное преследование Ивана Голунова, в результате работы подразделений собственной безопасности ГУ МВД России по Москве выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО при осуществлении оперативно-разыскной деятельности". В связи с этим принято решение о направлении этого уголовного дела в прокуратуру Москвы для решения вопроса о его передаче в следственные органы СК РФ.

Комментируя это заявление, Хинштейн усомнился в том, что "у МВД есть полномочия принимать такие решения". "ГУ МВД Москвы может выйти с ходатайством в адрес прокурора о том, чтобы истребовать это дело. Но принимать решение о направлении этого дела в прокуратуру оно не имеет права", - считает политик.