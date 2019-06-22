Пожар на полигоне в Рязанской области локализован

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Природный пожар на военном полигоне на границе Московской и Рязанской областей локализован, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 14:10 мск природный пожар локализован", - сказали в пресс-службе.

По данным на утро субботы, инженерной техникой создана минерализованная защитная полоса протяженностью 3,5 км и шириной 3,5 м, авиацией сброшено 50 т воды. В тушении принимают участие 217 человек и 28 единиц техники.

Как ранее сообщали в Минобороны, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне произошло возгорание сухой травы, огонь распространился на лесной участок. В тот момент на полигоне не было боеприпасов или взрывчатых веществ. Пострадавших нет.