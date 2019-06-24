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В Минздраве Челябинской области уточнили число пострадавших в ДТП в Магнитогорске

Пострадали восемь человек, двое детей остаются в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в автоаварии в воскресенье в Магнитогорске Челябинской области, в которой погиб один человек, по уточненным данным, составляет восемь человек. Двое детей остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее со ссылкой на полицию сообщалось об одном погибшем и семи пострадавших в ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса.

"В ДТП в Магнитогорске пострадали четверо взрослых: одному оказали медицинскую помощь на месте, троих доставили в больницу, осмотрели и отпустили домой. Также в аварии пострадали четверо детей, двое из них на амбулаторном лечении, еще двое госпитализированы, состояние обоих стабильное, средней степени тяжести, ближе к легкому", - говорится в сообщении Минздрава.

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