Ивановский облсуд отклонил апелляцию защиты на задержание экс-губернатора Конькова

ТАСС, 24 июня. Областной суд Ивановской области отклонил апелляцию на задержание бывшего губернатора Павла Конькова, в отношении которого возбуждено дело о присвоении около 700 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

Коньков был задержан по уголовному делу о коррупции 31 мая, на следующий день по решению Октябрьского районного суда он был помещен под стражу на 72 часа. После этого Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора до 30 июля.

"Сторона защиты обжаловала именно постановление Октябрьского районного суда города Иваново от 1 июня о продлении срока задержания под стражей на 72 часа и 3 июня об избрании меры пресечения Павлу Конькову, но в связи с тем, что подозреваемый был переведен по месту проведения предварительного следствия в Москву, судья оставила оба постановления районного суда без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.

В суде уточнили, что в случае положительного решения Ивановского областного суда у защиты были бы основания опротестовать решения Басманного суда Москвы. По данным пресс-службы суда, Коньков принимал участие в заседании по видеосвязи. Его адвокаты присутствовали лично.

Дело в отношении бывшего губернатора и бывшего управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков, Гришин и пока неустановленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Эта группа компании владела обанкротившимся "Ивановским бройлером".

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года (до этого в течение года был врио губернатора). 10 октября 2017 года он был освобожден от должности указом президента по собственному желанию.