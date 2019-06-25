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Взрывы в воинской части в Казахстане

Причины взрывов боеприпасов на складах в Арыси пока не установлены

Военно-следственный департамент казахстанского МВД возбудил уголовное дело

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана пока не установили причины взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области из-за продолжающегося там пожара. Об этом сообщил журналистам во вторник министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

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"На сегодняшний день военно-следственным департаментом МВД возбуждено уголовное дело. Но пока осмотр места происшествия не начат, поэтому говорить о причинах невозможно. Но в связи с тем, что есть жертвы, мы возбудили дело", - рассказал Тургумбаев, отвечая на вопрос о том, установлены ли причины происшествия.

Правоохранительные органы Казахстана по факту ЧП в Арыси возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасность для окружающих.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский, один военнослужащий, 89 госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.

Теги
КазахстанВзрывы в воинской части в Казахстане
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